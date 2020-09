Gam, la protesta dei 100 davanti al consiglio regionale

Lavoratori della Gam, esasperati, si sono dati appuntamento ancora una volta davanti ai cancelli di Palazzo D’Aimmo dove è in corso il consiglio regionale. Chiedono un incontro urgente con il governatore Toma che per il momento non arriva. A parlare con loro sono arrivati il consigliere Gianluca Cefaratti e l’assessore al Lavoro Michele Marone: quest’ultimo ha comunicato che il presidente Toma avrebbe convocato i sindacati per martedì prossimo, 22 settembre. Data ritenuta tardiva dai circa 100 lavoratori che hanno protestato in via IV novembre.

Come noto sindacati e lavoratori della Gam chiedono che l’area di crisi complessa venga rifinanziata e rilanciata, così come gli ammortizzatori sociali conseguenti al fine di non far precipitare definitivamente i lavoratori della GAM in un baratro sociale i cui esiti potrebbero essere drammatici.

