«Gam, la cassa integrazione non basta per rilanciare la filiera avicola» (FOTO E VIDEO)

Lavoratori e rappresentanti sindacali concordi: «Periodo favorevole per riconvertire e riqualificare l’area di crisi complessa»

BOJANO. Azioni e obiettivi per rilanciare in modo organico la filiera avicola molisana tenendo alta la tensione sulla Gam. Alcuni lavoratori e i loro rappresentanti sindacali quali Raffaele De Simone (Fai-Cisl Abruzzo-Molise), Florinda Di Giacomo (Flai-Cgil Molise) e Raffaele Primiani (Uila Uil Molise) si sono incontrati a Bojano nei locali di Palazzo Colagrosso e hanno invitato formalmente alla riunione i rappresentanti della Regione Molise (il governatore, Donato Toma, l’assessore al Lavoro, Luigi Mazzuto e il responsabile del Servizio Valorizzazioni e Capitale umano, Claudio Iocca) e della proprietà Gam S.r.l. nella persona di Giulio Berchicci.

Per i sindacati «il rinnovo della Cigs (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) per un ulteriore anno è stato il risultato di un’azione sinergica, che oltre a garantire il salario ai lavoratori ci consente di avere un periodo utile, che non va sciupato, per concretizzare quanto previsto nel Prri (Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale) per l’area di crisi industriale complessa. Per tale ragione – hanno concluso i rappresentanti sindacali – riteniamo urgente dare finalmente avvio a quanto già promesso, cioè un tavolo di confronto permanente che, entrando nel particolare della profilazione effettuata dei lavoratori Gam, costruisca operativamente misure capaci di dare risposte occupazionali e di reddito per tutti i lavoratori».