Gam, il Consiglio approva una mozione: Berchicci e Tacchilei firmano

Giornata movimentata in Consiglio regionale: in gioco il futuro dei 262 lavoratori della Gam. L’Aula ha approvato (alle 16.30 di oggi, mercoledì 14 novembre) una mozione a firma del governatore Toma con la quale, confermando le strategie di rafforzamento dell’attrattività dei territori in area di crisi complessa e quelle relative all’exit strategy dalla Gam, conferma la volontà di sostenere l’ottenimento della Cigs in discussione oggi a Roma. Nella mozione, inoltre, si chiede al Governo di stanziare ulteriori risorse per consentire a Gam di fruire dell’intero periodo consentito dalla legge di 12 mesi di Cigs e, a Ittierre della mobilità in deroga per il massimo periodo consentito dalla normativa vigente.

Il Pd aveva proposto una legge, come successo due anni fa, con la quale Finmolise fungeva da garante per il periodo transitorio in attesa del decreto di cassa integrazione (domani dovrebbe esserci il via libera per il rinnovo dal ministero). Quello che in qualche modo chiedeva Berchicci, amministratore delegato di Gam. La maggioranza ha ritenuto di non percorrere questa strada ed ha proceduto con la mozione. In questi minuti (ore 17) il presidente Toma ha convocato in via IV novembre Berchicci, Ad di Gam, e Tacchilei, liquidatore di Solagrital.

Berchicci e Tacchilei stanno stilando il verbale per il rinnovo del fitto del ramo d’azienda che il governatore Toma leggerà a breve in Aula.

redpol

AGGIORNAMENTO



(ORE 20) Firmata la proroga del fitto del ramo d’azienda. A renderlo noto lo stesso presidente Toma che ha interrotto il Consiglio per dare l’annuncio. Inoltre, Berchicci e Tacchilei hanno preso l’impegno di partecipare alla riunione al Mise in programma domani, giovedì 15 novembre, nella quale si deciderà per la proroga della Cassa integrazione.