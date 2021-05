Gam, i lavoratori denunciano «cassa integrazione non pagata da marzo»

«I lavoratori della GAM – si legge in una nota a firma di Giancarlo D’Ilio, Mario Michele Izzi, Mauro Latessa e Pietro Priolo, Rsu Gam e lavoratori Gam – si ergono a portavoce di tutti i lavoratori che vivono di cassa integrazione ormai da anni in questa Regione dove regna la desertificazione industriale. E’ legittimo che gli stessi si chiedono di chi sono le RESPONSABILITA’? e quali sono le motivazioni che rallentano il percorso del sostegno al reddito atteso che il Decreto legge è in vigore dal mese di MARZO. Non si vuole infierire sull’ENTE preposto ma i dubbi ormai sono certi sulla problematica che non vuole essere definita nelle sedi opportune. Lasciamo agli altri l’interpretazione del dubbio,certo è che i lavoratori sono senza alcun sostegno al reddito e le loro famiglie nella totale povertà. Non è più il tempo di attendere perché senza alcun emolumento gli animi sono non più tranquilli ma bensì nella condizione di scendere in campo e farsi “GIUSTIZIA”, ben sapendo che si può risolvere la questione senza SE e senza MA .Occorre il buon senso e la responsabilità delle procedure da parte di chi ne detiene la funzione. Ben consapevoli di quanto si è esposto,i lavoratori della GAM coinvolgono tutte le Istituzioni di ogni ordine e grado,allertando la Questura e l’illustrissimo Signor Prefetto per l’ordine pubblico e la politica nella sua interezza a farsi portavoce e di intervenire con mezzi e strumenti disponibili per ricercare le responsabilità (ove esse si ravvedano) per la definizione in tempi che rivestono carattere d’urgenza per il pagamento delle mensilità pregresse ( MARZO APRILE – MAGGIO) e di dare il segnale giusto per il ripristino dei pagamenti con cadenza mensile per tutti i lavoratori che ne percepiscono in Molise».