Gam, i lavoratori annunciano un nuovo presidio permanente

Nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 settembre: sia dinanzi alla Giunta che dinanzi alla sede del consiglio regionale

Un nuovo presidio permanente, della durata di 2 giorni, da parte dei lavoratori della Gam: prima dinanzi alla Giunta, poi nei pressi del consiglio regionale e successivamente i lavoratori torneranno nuovamente nei pressi della Giunta. In una nota Raffaele De Simone (Fai Cisl), Florinda Di Giacomo (Flai – Cgil) e Raffaele Primiani (Uila-Uil) infatti annunciano un «presidio permanente dei lavoratori GAM a far data dal 24 settembre 2020 dalle ore 10.00 nei pressi della Giunta Regionale in via Genova. Il giorno successivo – 25 settembre 2020 – il presidio proseguirà nei pressi del Consiglio Regionale in occasione della convocazione del Consiglio Regionale in via IV novembre, al termine dei lavori del consiglio, il presidio sarà ripristinato sotto la Giunta Regionale. Al presidio parteciperanno circa 100 lavoratori, adottando tutte le misure di sicurezza Covid-19 poste in essere dal Governo Nazionale e Regionale».