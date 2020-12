Gam e precari della sanità, la manifestazione davanti al consiglio regionale

Una giornata di protesta davanti al consiglio regionale per i lavoratori della Gam e i precari della sanità. I lavoratori della Gam hanno deciso di attuare un presidio di protesta davanti al consiglio regionale perché dopo l’ultimo tavolo ministeriale sulla vertenza è calato il silenzio assoluto e non c’è nessuna novità in merito al futuro. Sotto la lente anche la scadenza a breve della cassa Covid che metterà in ginocchio ancora una volta i lavoratori. Un presidio di protesta nato, quindi, per sensibilizzare la politica regionale a trovare una soluzione alla annosa vertenza. I lavoratori più volte hanno sollecitato un incontro con il governatore e le parti sociali.

I problemi, però, sono anche per i lavoratori precari della sanità. A farsi portavoce dei loro problemi è stato Emilio Izzo per il quale “è evidente che questa classe politica non ha più motivo di esistere. Devono andare a casa perché non hanno soddisfatto neanche una esigenza dei cittadini e con il Covid hanno dimostrato di non aver fatto alcuna azione a difesa dei cittadini, non hanno aperto gli ospedali dedicati e noi ne chiediamo le dimissioni”.