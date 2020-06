Gam e filiera avicola molisana, impegno congiunto di maggioranza e opposizione

“C’è l’impegno congiunto della maggioranza e delle opposizioni del Consiglio regionale – ha commentato Micaela Fanelli, capogruppo Pd in consiglio regionale – per la Gam e per tutta la filiera avicola molisana.

Due le strade che ho proposto anche al nuovo Assessore al Lavoro Michele Marone, nel corso dell’incontro di stamattina con i lavoratori. Il sostegno finanziario regionale al fitto del ramo d’azienda e al cofinanziamento del TFR e l’interessamento del Parlamento per inserire nella conversione in legge del Decreto Rilancio un emendamento per l’area di crisi complessa del Molise, in questo modo garantendo ulteriori mesi di ammortizzatori sociali.

C’è l’impegno dei consiglieri regionali e dei parlamentari del PD e speriamo anche di quelli del centrodestra.

Nel frattempo, dobbiamo lavorare con le imprese che già avevano manifestato interesse per l’acquisto e ricercarne di altre.

Perché il Molise non può abbandonare questo importante settore strategico della nostra economia e centinaia di lavoratori che dalla politica pretendono, giustamente, solo una cosa: il lavoro”.