Gam: domani lavoratori in assemblea

Incontro a Bojano per discutere di lavoro e sviluppo del territorio

Si terrà nella giornata di domani, lunedì 11 novembre (alle ore 16.30) nell’aula consiliare di Palazzo Colagrosso a Bojano una nuova assemblea da parte dei lavoratori ex Gam: oggetto dell’incontro le tematiche legate al lavoro e allo sviluppo del territorio. All’incontro dovrebbero partecipare, oltre agli ex lavoratori, anche i rappresentanti delle varie sigle sindacali. L’ultima riunione, come si ricorderà, è stata quella in seguito all’incontro programmato al Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso fine settembre. Da Bojano, direzione Roma, partirono anche due autobus per raggiungere la sede del ministero in Via Molise.