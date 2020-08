Gam, D’Ilio: «Siamo esasperati, Toma organizzi una task force e risolva il problema» (VIDEO)

«La Regione si deve attivare, basta chiacchiere: noi lavoratori abbiamo bisogno di risposte concrete»

«La situazione è drammatica, presto, in pratica il prossimo 3 ottobre, potremo “retrocedere” in Solagrital». Così Giancarlo D’Ilio, Rsu della Gam durante l’assemblea straordinaria che si è svolta nella mattinata odierna (lunedì 31 agosto 2020) nei presso dello stadio Selva Piana. «Si è perso troppo tempo e ci sono state scelte politiche che non ci hanno dato giovamento. Adesso la Regione si deve attivare e mettere in sicurezza tutti. Adesso non ci basta più la parola “volontà”, la gente è esasperata. Vogliamo delle risposte concrete, noi chiediamo da tempo lavoro. A Toma chiediamo di mettere su una task force e risolvere problema dei lavoratori».