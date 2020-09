Gam, da domani lavoratori in presidio davanti la Giunta Regionale

I sindacati FAI-CISL FLAI –CGIL UILA-UIL a seguito della assemblea con i lavoratori Gam che si è tenuta il 31 agosto 2020 presso lo stadio Romagnoli in c.da Selva Piana hanno deciso di attivarsi con iniziative a supporto della medesima vertenza che alla luce dei fatti rimane drammatica in quanto vi è il rischio di licenziamento collettivo di tutti i lavoratori e nessun supporto al reddito all’indomani del 4 novembre, pertanto hanno voluto comunicare che vi sarà un presidio permanente dei lavoratori che inizierà in data 3 settembre 2020 nei pressi della Giunta Regionale a partire dalle ore 10.00.

Al presidio parteciperanno circa 100 lavoratori, adottando tutte le misure di sicurezza Covid-19 poste in essere dal Governo Nazionale e Regionale.