Gam, asta telematica per mangimificio e macchinari

REDAZIONE CAMPOBASSO

Gam, al via un’asta telematica internazionale per mangimificio e macchinari del macello dell’azienda avicola di Bojano.

La procedura è iniziata in questi giorni e si concluderà il prossimo 20 novembre. Complessivamente sono sul mercato oltre 500 apparecchiature (tutti i beni sono venduti separatamente) per un valore complessivo che supera il milione di euro.

La modalità di vendita attivata dal liquidatore giudiziale Ernesto D’Elisa per il Tribunale di Campobasso, nell’ambito del concordato Gam, è particolarmente innovativa per una procedura concorsuale perché avviene non attraverso i tradizionali canali, ma mediante una casa di aste specializzata in vendite internazionali, con sede in Olanda, che propone sul proprio portale i prodotti in diverse lingue, allargando così in questo modo la platea dei possibili compratori.

«Asta online di un grande stabilimento – è la descrizione fornita nella presentazione dell’asta telematica – progettato per la produzione di carne e piatti pronti, surgelati, panfried, lasagne. Vendita di singole macchine provenienti da linee per la lavorazione della carne e preparazione di semilavorati».

Per quanto riguarda il mangimificio viene precisato che non sono in vendita le parti strutturali dell’edificio, ma esclusivamente le attrezzature in un unico lotto. Sul sito della casa d’aste olandese (troostwijkauctions.com) sono pubblicate dettagliate descrizioni per ogni macchinario e centinaia di foto delle apparecchiature messe all’asta.

