«Gam? Aspettiamo un cenno dal ministero»

«Abbiamo sollecitato un incontro urgente con il ministero e siamo pronti a parti- re non appena dalla Capitale ci arriverà un cenno positivo in tal senso. Come parte politica ci siamo attivati con tutte le risorse a nostra disposizione per cercare di sbrogliare l’intricata matassa e soprattutto per garantire un futuro dignitoso a tante persone». Così l’assessore al Lavoro, Luigi Mazzuto, a poche ore dal tavolo riguardante la Gam che ha visto la partecipazione di tutti gli attori interessati.

«Come ho già avuto modo di dire – ha aggiunto Luigi Mazzuto – adesso ognuno dovrà fare la propria parte. Noi la nostra l’abbiamo fatta e aspettiamo notizie dal ministero; come assessorato avevamo già avuto un incontro lo scorso 8 ottobre per inviare tutta la documentazione per far partire la cassa integrazione. Intanto ci auguriamo che anche l’incubatoio riparta a breve e dia ossigeno all’intero comparto. Come assessore al lavoro – ha concluso l’assessore al Lavoro Luigi Mazzuto – seguiremo ogni vicenda sempre in prima fila e con la massima attenzione, fermo restando che vorremmo parlare anche di politiche attive e nuove situazioni per il Molise».

Come noto, proprio nelle scorse settimane i sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, avevano sollecitato un incontro per affrontare la questione dei lavoratori del- l’azienda avicola Gam di Bojano. I sindacati in quell’occasione avevano espresso anche la loro forte preoccupazione per «il tempo che passa» e per «la scadenza dell’ammortizzatore che si avvicina». Un presidio dei lavoratori Gam invece, si era recato, sempre di recente, davanti alla prefettura di Campobasso per un incontro con il prefetto Maria Guia Federico. Una delegazione si recò negli uffici del prefetto per chiedere di intervenire per la messa in sicurezza della cassa integrazione anche per il 2019 e per fare chiarezza sulle strategie della proprietà Amadori.