Gam, arriva la firma: Cigs prorogata per un anno

D’Ilio (Rsu Gam): «L’obiettivo prioritario resta il lavoro collegato allo sviluppo del territorio»

Vertenza Gam, al termine del tavolo organizzato in modalità on line a causa della pandemia, nella mattinata odierna (mercoledì 14 aprile) è arrivata la firma con la quale la Cigs è stata prorogata per un ulteriore anno. All’incontro hanno partecipato Berchicci e De Socio per la Gam, Annesi per il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Argentieri per il Ministero dello Sviluppo economico. Per la Regione Molise c’erano l’assessore Calenda e i rappresentanti regionali Iocca e Rossi. Presenti anche i sindacati e le Rsu. Durante l’incontro si è parlato anche di politiche attive del lavoro come ricollocamento, riqualificazione individuale del lavoratori per consentire reinserimento nel mondo produttivo e incentivo all’auto imprenditorialità. Amadori invece ha confermato le proprie intenzioni sulla bassa filiera.

«L’obiettivo – ha rimarcato Giancarlo D’Ilio (Rsu Gam) è stato sempre il lavoro. Noi da domani mattina incalzeremo la Regione perché rispetti gli impegni dell’accordo firmato. Riteniamo fondamentale il reinserimento nel mondo del lavoro, collegato allo sviluppo del territorio»