Gam, a Roma anche i vertici della politica molisana

Prenderà il via a breve l’incontro programmato al Ministero dello Sviluppo Ecomomico: la vertenza sul tavolo è quella Gam. Da Bojano, questa mattina all’alba sono partiti anche due autobus. I lavoratori, il cui futuro mai come in queste ore è a rischio, hanno deciso di raggiungere la sede del Ministero che si trova, ironia della sorte, in via Molise. Quella di stamane è una corsa contro il tempo: il 4 ottobre infatti scadranno i termini per la proroga della cassa integrazione. Stamane c’è attesa anche per le dichiarazioni della dirigenza di Amadori. Dalla riunione di quest’oggi potrebbe dipendere anche la concessione di area di crisi complessa. Oltre ad una nutrita rappresentanza di lavoratori e sindacati, nella Capitale questa mattina sono giunti anche i rappresentanti politici della nostra regione. Al tavolo infatti hanno già preso posto il governatore Donato Toma e l’assessore regionale alle politiche sociali, Luigi Mazzuto (nella foto) Al Mise presenti anche gli onorevoli Antonio Federico (Movimento 5 Stelle) e Giuseppina Occhionero (LeU).



Seguono aggiornamenti.