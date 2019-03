Galleria “Passo del Lupo”, in corso interventi di rinforzo strutturale (lato Campobasso)

Chiusa la galleria “Passo del Lupo”, situata sulla SS17/Var “Variante di Volturara”, in provincia di Foggia. In corrispondenza di una volta del tunnel, lato Campobasso, – spiega l’Anas in una nota – è in corso l’intervento di installazione delle centine metalliche volte al rinforzo strutturale della volta. Il materiale, infatti, è stato approvvigionato in cantiere, a seguito della realizzazione ad hoc presso officine specializzate, dovuta alla sagoma irregolare della galleria.

Per l’esecuzione di tali lavori – si legge ancora nella nota – è stato quindi implementato il numero di unità del personale tecnico all’opera e al termine della installazione delle centine, seguirà poi l’utilizzo di calcestruzzo cementizio (spritz-beton) per il consolidamento finale della volta del tunnel.

Durante l’esecuzione dei lavori si è resa necessaria una chiusura totale del tunnel, con l’installazione di sbarramenti con lucchetto – anche in ragione della necessità di prevenire furti ed accessi non autorizzati – sebbene il tunnel sia rimasto accessibile ai mezzi d’emergenza, compatibilmente con la movimentazione di materiali e mezzi d’opera in cantiere, ad oggi impegnati prevalentemente in lavori in quota.

Il ripristino della regolare circolazione all’interno della galleria sarà possibile, al termine dell’intervento tecnico, previsto – al massimo – entro la prima decade di aprile.