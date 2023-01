Galapagos: Il paradiso secondo Darwin

I paradisi celesti sono numerosi, almeno uno per religione; rari invece i paradisi terrestri. Se i primi sono eterni i secondi effimeri (almeno per l’umanità): il giardino di Eden è il più antico, ma gli esperti dicono che fu breve il soggiorno perché subito scoppiò lo scandalo della mela. L’umanità (fino ad allora limitata a due soli soggetti) una volta scacciata da lì, cominciò a produrre e a riprodursi su tutto il pianeta.

Continuò però a rimpiangere quel paradiso perduto.

Qualche agenzia attesta di averlo ritrovato e propone brochure con lunghe e candide spiagge, palmizi, mare verde-azzurro, barriere coralline abitate da coloratissime creature. Si tratta di paradisi costosi, ma non meno precari: gli atolli vengono sommersi, i coralli muoiono nel buio degli abissi.

Anche senza il contributo dell’uomo (o della donna) i paradisi su questa terra sono effimeri. Ben lo sapeva Charles Darwin che era prima di tutto un geologo e un profondo conoscitore di atolli corallini, oltre che di tutti quei fenomeni che cambiano repentinamente il volto del pianeta.

Charles non si faceva illusioni neanche sull’immutabilità delle specie (piante e animali). Aveva cominciato a ragionare su quest’ultimo tema nel suo viaggio sul Beagle.

Se pensate al Beagle come al cane da caccia, amato e allevato dalla regina Elisabetta I, vi state sbagliando; è il nome del brigantino con cui Darwin viaggiò, riportando in Inghilterra (in fondo anche il vascello era un segugio addestrato al ‘riporto’) una gran quantità di reperti e annotazioni sui cui avrebbe continuato a ragionare per il resto della sua vita (…e altri avrebbero continuato a ragionare e a sragionare anche dopo, fino ai nostri giorni).

A dire il vero il brigantino del comandante Fitzroy, avrebbe dovuto imbarcare come naturalista il reverendo Jenyns che avrebbe certo dimostrato come le specie sono le medesime dal tempo della creazione. Ma anche qui il serpente ci mise la coda e la sostituzione dello scienziato di bordo – sebbene allora Darwin non fosse un convinto evoluzionista – portò a conclusioni opposte. In materia di scienza si sa dove si comincia, ma non si sa dove si finisce (se lo ripetevano spesso anche gli scienziati nucleari).

Dalla lettura del bellissimo “Viaggio di un naturalista attorno al mondo” si ricava l’impressione che lo scienziato raccolse ovunque materiale prezioso; tuttavia la tradizione vuole che la breve sosta alle Galapagos fosse decisiva per la sua futura teoria.

Nutro una grande ammirazione per quegli uomini che guardandosi allo specchio cambiano opinione su sé stessi (ridimensionandosi); ma l’ammirazione diventa sconfinata per quegli uomini che guardandosi attorno cambiano opinione sull’umanità (ridimensionandola); …e, grazie alle loro teorie rivoluzionarie, fanno cambiare opinione anche agli altri.

Questo tipo di uomini si contano sulle dita di una mano; da qui la mia ammirazione per Darwin e il mio desiderio di seguirne le tracce visitando l’arcipelago delle Galapagos.

Ero sicuro di trovare lì il paradiso terrestre, un paradiso più laico e disincantato del giardino di Eden, …insomma un paradiso secondo Darwin!

La sorpresa è andata oltre ogni aspettativa. Al mio ritorno ho riletto alcune pagine del “Viaggio” ed ho compreso che quell’uomo straordinario mi aveva avvertito sulla natura tenebrosa dei paradisi terrestri: “Ad eccezione di uno scricciolo con un bel petto giallo e di un piagliamosche tiranno con un ciuffo e con il petto scarlatto, nessun uccello ha colori brillanti, come ci si potrebbe aspettare in una regione equatoriale.”

E infatti queste isole hanno colori intensi, ma scuri. Fanno eccezione le bianche spiagge conchiglifere, il mare verde bottiglia bordato di mangrovie smaltate; tutte pennellate di colore offuscate da una coltre di nuvole; la medesima che nasconde alla vista il cuore e la scaturigine delle isole: i vulcani.

Sempre Darwin: “Vedendo ogni altura coronata dal suo cratere e i confini fra la maggior parte delle colate di lava ancora distinti, siamo portati a credere che in un periodo geologicamente recente si stendesse qui sopra l’intatto oceano.”

Immaginate la lava che, giungendo al mare, si frantuma o esplode con sviluppo di gas, formando lagune, archi, tunnel e grotte. Qualche volta i basalti raffreddandosi tentano di formare le eleganti colonne esagonali, ma per lo più non ci riescono e la maggior parte delle rocce somiglia alle capricciose forme dello stagno fuso, versato in un pentolino d’acqua per trarne auspici per il nuovo anno.

In quel paesaggio che, se non fosse nerissimo, definiremmo lunare, quale tipo di pianta vi aspettereste di trovare? Sugli sfasciumi, aspri e taglienti germogliano due tipi di cactus che vogliono farci credere che ci troviamo sul set di un film western: il classico candelabro dalle braccia rivolte al cielo e una specie di fico d’india, ma d’alto fusto, con una corteccia rossa e con le pale spinose che ne formano la chioma.

Come in certi sogni, in cui oggetti e fatti incoerenti tra loro obbediscono a una ferrea logica che è solo onirica, stentiamo a credere ai nostri occhi.

Questa sensazione è confermata anche dalle creature che abitano le isole. Se vi chiedete dove i geniali creatori hollywoodiani di mostri vadano a scovare i loro personaggi, la risposta è immediata: alle Galapagos!

Le iguana di terra con il loro testone bitorzoluto e gli aculei dorsali non sono forse il prototipo di tutti i draghi fantasy? E a cosa vi fanno pensare le iguana marine, immobili e indistinguibili dalla lava, se non a demoni fusi nel bronzo e pronti ad animarsi al comando di un negromante?

Le tartarughe, che respirano affiorando con la testa sul pelo dell’acqua, sono alieni con una bocca a rostro piena di piccoli denti; mentre la testuggine gigante dal lungo collo, se ci è familiare è perché l’abbiamo già vista nel film “ET” ( …non un mostro, ma comunque un extraterrestre!).

I pellicani, altrove bianchi e con il becco giallo, qui si ammantano di un piumaggio marrone scuro, scuro anche il becco; scuri i leoni di mare, i pinguini tursiopi, i fringuelli di Darwin, mentre i cieli grigi sono solcati da uccelli neri dalla coda biforcuta: le fregate, rondoni giganti a caccia di carogne e di nidiacei.

Nelle lagune, immersi nelle acque equatoriali raffreddate dalla corrente di Humboldt, altri mostri: frotte di squali tintoreras con le pinne maculate di bianco (le guide ci assicurano non essere aggressivi) e il meno rassicurante Carcharhinus galapagensis con la coda a falce di luna. Sfiorando come astronavi il fondo sabbioso, le mante aquila di mare ricordano Dart Fener che tuttavia non era, come loro, armato di velenosissime spine caudali.

Ammettiamolo il paradiso terrestre di Darwin somiglia all’inferno.

Fanno eccezione le sule: quella candida di Nazca, quella dai piedi rossi e quella dai piedi azzurri; hanno mascherine di carnevale e una camminata da Charlot delle papere. Un trio di pagliacci, un cartone animato, forse i giullari di quell’universo mostruoso. Un altro tipo strambo è il pinguino delle Galapagos; l’unico pinguino che abbia affittato alcuni scogli all’equatore.

Un mondo sorprendente che tuttavia nulla ha a che vedere con il giardino di Eden e nemmeno con le brochure delle agenzie di viaggio. Qualcosa del racconto della Genesi però resta: il paradiso terrestre non era forse il luogo dove tutti vivevano in armonia?

Ridiamo voce a Darwin: “Concluderò la mia descrizione della storia naturale di queste isole dando una relazione sull’estrema dimestichezza degli uccelli. Questa attitudine è comune a tutte le specie terrestri e cioè ai tordi beffeggiatori, fringuelli, scriccioli, pigliamosche tiranni, alla tortora e alla poiana delle carogne. Tutti si avvicinano spesso tanto da poter essere uccisi con una frusta e qualche volta, come ho provato io stesso, con un berretto o un cappello. Un fucile qui è quasi superfluo, perché con la canna spinsi via un falco dal ramo di un albero. Un giorno, mentre ero sdraiato, un tordo beffeggiatore si posò sull’orlo di una scodella fatta col guscio di una tartaruga, che tenevo in mano, cominciò tranquillamente a bere l’acqua e mi permise di alzarlo da terra mentre era posato.”

Anche oggi nel paradiso terrestre di Darwin gli animali hanno una straordinaria confidenza con la specie umana: i leoni di mare si sdraiano sulle panchine dell’Isola di Santa Cruz; hanno inseguito il pesce a centinaia di metri di profondità e sono stremati. Qualche cucciolo di otaria, emettendo i suoi guaiti, vi inseguirà chiedendovi di allattarlo, ma un ferreo regolamento vi impedisce di toccarlo. Se la madre è stata divorata da un’orca, quel piccolo è destinato alla morte (…e questo differisce dal giardino di Eden ove tutte le creature erano vegetariane).

Le iguana ammucchiate sui marciapiedi non si spostano e lasciano ai pedoni l’onere di non pestarle. La testuggine conta sulla pazienza degli automobilisti per attraversare e lo fa con i suoi tempi. Al mercato del pesce i pellicani attendono compunti una distrazione del pescivendolo intento alla lavorazione del tonno.

Da cosa derivi questa fiducia delle bestie di laggiù nei confronti dell’uomo non è facile dirlo; certo oggi la fauna dell’arcipelago è rigorosamente protetta, ma nei secoli precedenti la caccia di poveri animali illusi e confidenti era molto diffusa.

Lo stesso Charles era un cacciatore, ma dobbiamo essere comprensivi, nell’Ottocento la caccia era praticata dai ricchi per gioco, da altri per fini alimentari. Chi viaggiava per mare ad ogni approdo faceva scorta di alimentari freschi. In assenza di supermercati provvedeva da sé alle catture. Le testuggini giganti erano carne in scatola viva: una sorte crudelissima le attendeva nella stiva delle navi, da quando, nel 700, il corsaro Rogers Woodes aveva scoperto che potevano sopravvivere per anni senza mangiare, né bere.

Per contro va sottolineata la sensibilità di Darwin nel condannare le stragi inutili: “Oggi (le tortore), sebbene ancora socievoli, non si posano più sulle braccia, né si riesce più a ucciderle in così gran numero. E’ sorprendente che non siano diventate più selvatiche, perché queste isole, negli ultimi centocinquant’anni, sono state visitate frequentemente dai bucanieri e dai cacciatori di balene; e i marinai, girando per i boschi in cerca di tartarughe, si prendono sempre il barbaro divertimento di uccidere gli uccellini.”.

A seguito del mio viaggio e della lettura del suo “Viaggio…” è aumentata la mia ammirazione per Darwin. Un positivista che nasce cristiano e muore agnostico; uno scienziato metodico e rigoroso nella raccolta delle prove, pignolo nel documentare la sua teoria al punto da rischiare di essere preceduto da altri nella pubblicazione; un suddito dell’impero britannico che ammira le popolazioni indigene e critica i coloni, condanna lo schiavismo e mostra una grande comprensione e simpatia anche per le più infime forme di vita dedicando pagine memorabili ai lombrichi e ai protozoi.

Ed è perciò che lo dovremmo omaggiare dedicandogli un albero del paradiso terrestre: non l’albero della conoscenza del bene e del male, ma l’altro albero!

Sì perché spesso si dimentica che nel giardino di Eden c’erano molti alberi di cui ci si poteva nutrire, solo uno era interdetto e a seguito di quella violazione Dio: “Scacciò l’uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante, per custodire la via all’albero della vita”.

Ed era l’albero della vita l’altro albero, quello che nutriva Adamo ed Eva senza alcuna fatica prima che maturassero il fardello della coscienza.

Gli scienziati, evidentemente consigliati dal serpente, attingono all’albero della conoscenza, ma Darwin fa eccezione perché è proprio all’albero della vita che si è dedicato.

Ne ha osservato le radici; ne ha studiato il tronco, i rami, le foglie e le gemme.

Non è forse l’albero della vita che vediamo raffigurato nelle enciclopedie alla voce “evoluzione”?

E non è forse quello l’albero che – nella forma relativa concessa agli uomini – ha donato a Charles Darwin l’immortalità, rendendolo – almeno ai miei occhi di razionalista – simile a un dio?

Alberto Bernardini