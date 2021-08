Gal Alto Molise, incontro per illustrare attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati con i bandi del PSL

Dopo l’approvazione degli interventi e la firma dei disciplinari di concessione del cofinanziamento ai beneficiari dei progetti selezionati nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale “Territori della Biodiversità e dei Sapori” del GAL Alto Molise, inizia la fase più delicata per i beneficiari: l’attuazione degli interventi. Al fine di evitare errori amministrativi e sciogliere ogni tipologia di dubbio sulle modalità di attuazione e rendicontazione, la struttura tecnica del GAL ha organizzato per domani, 6 agosto 2021 dalle ore 11:00 un incontro tecnico – operativo dove saranno illustrate le procedure di verifica e controllo dei progetti, delle domande di anticipo/acconto/saldo e le modalità di gestione delle varianti progettuali per ridurre al minimo gli errori e rendicontare le spese in modo efficiente. La riunione si terrà presso la sede operativa del GAL Alto Molise sita in via Marconi 25 in Agnone alla presenza di un numero massimo consentito di persone pari a 12, previa prenotazione da inviare all’indirizzo mail info@galaltomolise.it. Per chi vorrà assistere in video conferenza, il link per il collegamento è il seguente https://global.gotomeeting.com/join/749514437. Beneficiari, tecnici e responsabili dei Centri autorizzati di assistenza agricola sono invitati a partecipare.