Gabry Melogli sul ricorso al Tar: “Sono contrarissimo è solo un’iniziativa politica’”

Comune di Isernia, immediata la reazione di Gabry Melogli alla richiesta fatta alle minoranze di coinvolgimento nel ricorso al Tar contro il Pos.

L’ex sindaco, oggi a capo della minoranza a Palazzo San Francesco, dice: ”È una iniziativa solo ed esclusivamente politica. I ricorsi si fanno con motivazioni giuridiche non politiche. Sono e resto contrario, anzi contrarissimo, in primis perchè non ha nessun valore pratico, in quanto l’attuale Pos scade il prossimo 31 dicembre, prima dell’esito di qualunque causa al Tar; secondo perchè impegnarsi in una iniziativa giudiziaria che serve solo a scopi politici?

Tutti sanno che il nuovo Pos è quello che conta davvero, il nuovo Pos sarà quello su cui dovremo confrontarci con la Regione. Ricorrere al Tar per una programmazione sanitaria che scade tra un mese e che non è mai andata in vigore assume esclusivamente il sapore di una strumentalizzazione politica da cui rifuggo”.