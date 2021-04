Gabriella Faramondi è stata nominata prefetto di Isernia

Un nuovo prefetto per Isernia. Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato la nomina a prefetto di Gabriella Faramondi, che è stata destinata a svolgere le funzioni di prefetto nel capoluogo Pentro. Andrà a sostituire Vincenzo Callea. Il nuovo prefetto arriva dal Ministero degli Interni.

Classe ’63, nata in provincia di Latina, è en­trata in carriera il 10 ottobre 1994 presso la Prefettura di Arezzo. Numerosi e tutti rile­vanti gli incarichi svolti come, ad esempio,

quello di componente del gruppo di lavoro interdirezionale, istituito con Decreto del Mi­nistro dell’Interno, per l’esame e l’approfon­dimento delle problematiche concernenti la tratta di donne e minori a fini di sfruttamento sessuale. Promossa alla qualifica di vice­ prefetto nel novembre del 2008, ha avuto la titolarità del servizio di vigilanza sugli organi­ smi operanti nell’area sociale, della Direzio­ ne Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e

le minoranze. Ha ricoperto, tra gli altri, il ruo­lo di rappresentante del Ministero nell’ambi­to della Rete europea per le migrazioni presso la Commissione Europea; di rappresentante del Dipartimento libertà civili e immigrazione in seno al “Gruppo di lavoro interministeriale incaricato di provvedere al riassetto normativo dei benefici a favore del­ le vittime del dovere, del servizio, del terrori­smo, della criminalità organizzata e degli or­digni bellici in tempo di pace e dui rappre­sentante del Ministero in seno al Comitato interministeriale per i diritti umani.