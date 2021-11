Futuro San Timoteo, centrosinistra vs Roberti: “Polemiche senza risposte”

“Il sindaco non risponde alle domande che gli vengono poste su quanto accadrà all’ospedale con l’attuazione di questo vergognoso piano operativo sanitario”

“Sul futuro dell’ospedale di Termoli Roberti fa solo polemiche senza dare delle risposte”. Non le mandano a dire i consiglieri comunali del centrosinistra di Termoli.

“Sindaco quale sarà il futuro dell’ospedale di Termoli in sede di attuazione di questo vergognoso piano operativo sanitario? Cosa succederà nel frattempo? Ci saranno ancora tutti quei reparti che nel Pos vengono menzionati e come funzioneranno?”

Rincarano la dose i consiglieri del centrosinistra di Termoli. Sotto la lente il botta e risposta tra la stessa minoranza e il sindaco Francesco Roberti sul futuro dell’ospedale San Timoteo alla luce di quanto contenuto all’interno del programma operativo sanitario.

Se da un lato Roberti ha ribadito la necessità di un Decreto Molise nell’ambito della conferenza dei sindaci, dall’altro lato, a detta del centrosinistra, non sta rispondendo alle domande critiche per il futuro della sanità.

I consiglieri del Pd di Termoli Scurti, Sbrocca e Vigilante

Una partita, quella del San Timoteo, che sta diventando del tutto politica e sta facendo scontrare su posizioni e accuse reciproche tra passato, presente e futuro. “Ancora una volta il sindaco scende in una becera polemica per non rispondere alle domande che gli sono state poste da tutta l’opposizione – rincara il centrosinistra – dire che era stata prevista la sua scomposta reazione e le sue strumentali accuse è poco più di un gioco da ragazzi”.

L’affondo del centrosinistra

“Noi riteniamo di essere persone responsabili che vogliono fortemente un’unica cosa: il funzionamento ottimale del nostro ospedale e nulla più. Pertanto non intendiamo scendere a livello di una becera polemica come qualcuno vorrebbe farci fare.

Ovviamente per chi oggi è in una posizione di chiara debolezza vuoi per affinità politica e vuoi per condivisione della politica regionale, la cosa più semplice è quella di mettere la colpa agli altri ed in particolare a quelli che vi erano prima: non fa nulla se le cose dette non sono vere e se prima, in realtà, per tantissimi anni ha governato la Regione e la Sanità regionale la stessa parte politica che oggi governa la Regione e la nostra città: l’importante è creare confusione.

Ancora una volta, purtroppo l’ennesima, viene fatta una domanda politica e si risponde infangando chi non c’entra nulla, senza però mai rispondere alla domanda e nel far ciò si utilizza la tecnica della “diminuzione di contrasto”: prima si attacca tutta l’opposizione (PD, Cinque-stelle e Rete della sinistra), poi si attacca solo il PD, poi ancora l’Amministrazione Sbrocca ed infine solo il Sindaco Sbrocca e nel far ciò neppure l’amministrazione del Sindaco Sbrocca (forse ora memori della composizione della passata Amministrazione Sbrocca)”.

Il sindaco Francesco Roberti

Il centrosinistra all’attacco di Toma

Il centrosinistra rincara la dose anche sulla posizione del Governatore e commissario ad acta per la sanità Donato Toma. “Il suo amico Governatore e Commissario Toma è rimasto scaltramente silente ed oltre a non essere venuto in Consiglio Comunale avrebbe addirittura detto di non condividere in parte il Piano operativo Sanitario da lui stesso adottato attuando se fosse vera questa sua affermazione un chiaro esempio di schizofrenia politica.

Signor Sindaco noi quella domanda gliela faremo all’infinito fino a quando non avrà il garbo istituzionale e diremmo anche il dovere di risponderci. Sindaco ma si è accorto che non ci saranno più una serie di reparti che hanno dato lustro al San Timoteo ed alla sanità bassa Molisana o che per nascere i nostri figli dovranno recarsi in strutture sanitarie in altre regioni?

Ma si è accorto che tutta la sanità molisana girerà solo ed esclusivamente intorno all’Ospedale di Campobasso ed alle Cliniche private di Pozzilli e di Campobasso e della sanità bassomolisana rimarranno solo ceneri?”.