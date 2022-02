Futuro della Montini: dopo la ricostruzione sarà scuola dell’infanzia?

Riflessioni in corso, con vista sulla richiesta di finanziamento. Il comune valuta tutti gli scenari possibili per dare un futuro alla scuola ‘Montini che, per ragioni di sicurezza, da qualche anno necessita di nuova vita, verosimilmente in linea con le normative aggiornate sugli edifici scolastici. Ecco che la nascita di un nuovo polo dell’ infanzia, ipotesi sul tavolo dell’amministrazione, prende corpo, procedendo alla eventuale demolizione dei due plessi adiacenti di via De Gasperi, uno dei quali attualmente chiuso.

Il quartiere Cep – come noto – dispone di due scuole dell’infanzia, quella Nord nella citata via De Gasperi, e quella ubicata nella casa dello studente dello Iacp, precedentemente trasferita da Cep Sud dopo la sua chiusura. Il comune, attraverso la realizzazione della “Montini”, manterrebbe così due plessi (3-6 anni), oltre ad un asilo nido (0-2 anni).

Tuttavia, il calo demografico vistoso degli ultimi anni, oltre a classi sempre più vuote, starebbe spingendo l’amministrazione ad approfondire la questione (il Pd, dall’opposizione, è in pressing affinché si rivaluti l’ipotesi doppia infanzia in quartiere) e produrre una soluzione più omogenea alle effettive esigenze. La strada più accreditata e intermedia, al momento, contempla sì la nascita della nuova Montini, ma affiancata da una De Gasperi dal numero delle sezioni ridotte, rispettando così il decreto del 1975 e i terreni attualmente a disposizione.