Futuri papà in sala parto, l’Asrem lavora per risolvere il problema

Lo scorso 1° giugno, attraverso una nota, l’Asrem aveva comunicato di aver accettato la richiesta delle future mamme affinché nelle sale parte potessero tornare anche i futuri papà: “A seguito di richiesta tesa a richiedere l’autorizzazione dell’accesso in sala parto del proprio partner, sentita la Unità Operativa competente, si ritiene che il medico di turno possa, escluse le situazioni di rischio e valutatane l’opportunità, consentire la presenza in sala parto al padre del nascituro”.

Nonostante questa comunicazione, negli ospedali molisani è ancora vietato l’accesso in sala parto ai futuri papà: “per questioni di scurezza” hanno comunicato i medici. Dall’Asrem, però, continuano a lavorare per fare in modo che l’accesso sia consentito. “Daremo tutti i dispositivi di sicurezza necessari – riferiscono da via Petrella – e, laddove possibile, faremo i tamponi a chi dovrà entrare in sala parto. A breve ci sarà una nuova determinazione per chiarire definitivamente questa questione”.