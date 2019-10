In evidenza Paulinho, autore di una tripletta nel successo del Palaselvapiana

CAMPOBASSO. Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Chaminade che ha battuto il Torremaggiore per 4-2. Torna a guidare i suoi ragazzi dalla panchina mister Tavone. Tra i portieri assente Weigels porta affidata all’esperienza di D’Alauro. Al 13° si sblocca il match: Paulinho intercetta il passaggio di Olivieri, tiro potente di destro che gonfia la rete per l’1-0 della Chaminade. Un minuto e mezzo più tardi Caddeo strappa palla a Lupoli ripartenza molisana due contro zero assist per Paulinho che raddoppia. Al 9° minuto della ripresa arriva il tris: Vaino ruba palla a Tricarico lancia Gonzalez che incrocia un sinistro che non dà scampo al portiere del Torremaggiore. Schema da corner Paulinho serve Gonzales che restiusce la sfera al brasiliano, di destro realizza il 4-0 e la tripletta personale.

Il player-manager del Torremaggiore, Olivieri, dal quattordicesimo si schiera come quinto uomo di movimento. Tre minuti dalla sirena: destro di punta di Lupoli la devia con le dita D’Alauro. Il Torremaggiore con il portiere di movimento riesce a realizzare: Olivieri vede Tricarico solo sul secondo palo per il 4-1. Sull’azione seguente arriva anche il raddoppio Tricarico questa volta fa tutto da solo per il 4-2. D’Alauro blinda la porta su un altra conclusione del marcatore dei pugliese. Termina qui la gara la Chaminade batte 4-2 il Torremaggiore, mantiene l’imbattibilità in campionato e sale a quota 8 in graduatoria. Sabato prossima si torna in trasferta, il mese di novembre si apre con la sfida in casa del Real Dem, a Montesilvano.

CHAMINADE CB -TORREMAGGIORE – (2-0) 4-2

CHAMINADE CB: La Vecchia, Gonzalez, Oriente, Pescolla, Paulinho, Cancio, Vaino, D’Alauro, Evangelista, De Nisco, Di Nunzio . Allenatore: Tavone TORREMAGGIORE: Pompilio, Perkovic, Angelini, Ciliberti, Lupoli, Arriazu, Spinelli, Pazienza, Accarrino, Santoro, Tricarico. Allenatore: Olivieri

ARBITRI: Pierluigi Minardi Sez. Cosenza, Daniele Romano Sez. Salerno. Cronometrieta: Giglio Pietro Granata Sez. Sala Consilina.

Reti: ’13 – ’14″25 (1T) ’14″10 (2T) Paulinho 1T (CCB), ‘9″32 Gonzalez 2T (CCB), “17”32 – “18”24 Tricarico 2T (T)