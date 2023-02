Futsal, il Cln Cus Molise Under 19 non si ferma: successo in trasferta a Pescara per 8-3

Continua la marcia in vetta alla classifica del girone R della formazione under 19 del Circolo La Nebbia Cus Molise. La squadra di Antonio Di Stefano vince anche a Pescara contro l’Academy, infila la decima affermazione su undici gare disputate e conserva un punto di vantaggio sul Futsal Pescara prima inseguitrice dei rossoblù. Gli ospiti sono costretti a rinunciare a capitan Sabia che nel riscaldamento accusa problemi al ginocchio e deve dare forfait.

Nella sfida del Palarigopiano Palamaro e compagni hanno dato un’ulteriore prova di forza, confermando di essere gruppo compatto e dalle grandi qualità non solo tecnico-tattiche. Gli abruzzesi, dal canto loro, hanno provato in qualche modo a rendere la vita difficile alla capolista ma non ci sono riusciti ed hanno ammainato bandiera bianca. I campobassani aggiungono così un ulteriore tassello ad un cammino fino ad ora privo di macchia. In fase realizzativa si sono messi in evidenza Nathan e Lenoci, entrambi autori di una doppietta. Hanno partecipato alla festa del gol timbrando il cartellino, anche Migliorini, Minervini e Spina e Ferrara.

“Dedichiamo questa vittoria ad Alessandro Sabia che prima del match ha avuto problemi al ginocchio – rimarca felice il tecnico del Cln Cus Molise Antonio Di Stefano – sono soddisfatto per la prestazione dei miei ragazzi. Non era semplice tornare in campo dopo la sosta e centrare i tre punti. Noi lo abbiamo fatto con una prova di sostanza. E’ arrivato un successo prezioso che ci consente di mantenere il primo posto in classifica e preparare nel migliore dei modi i prossimi impegni. Ora ci attende un’altra pausa, torneremo in campo il 19 marzo contro il Sulmona Futsal provando ad allungare ulteriormente la serie positiva. Vogliamo arrivare il più lontano possibile”.