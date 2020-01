Futsal femminile, prima impresa esterna per le Lady Chami a Miranda

MIRANDA. Le Lady Chami allungano a due la serie positiva. A Miranda è arrivata la prima gioia stagionale lontano dal campo amico, le rossoblù hanno vinto 7-2. Una gara mai in discussione per le ragazze di mister Marsella che hanno dimostrato non solo doti tecniche ma anche una compattezza di squadra. Sì, proprio il gruppo è l’arma in più che da due settimane a questa parte ha permesso alla Chaminade di offrire buone prestazioni e aggiungere punti in classifica. Oltre al risultato diverse le note positive di giornata: il ritorno al goal di Giuliani, per lei una tripletta, la prima rete in carriera della giovanissima Syria Biundo classe 2004 al debutto in questo sport per la giovanissima laterale delle rossoblù anche un assist per una delle due reti di Jessica Ziccardi, a completare il quadro dei marcatori D’Amico che trova continuità nelle realizzazioni. La classifica oggi vede Mastropaolo e socie a quota 7. Un buon bottino se consideriamo che i punti sono arrivati proprio contro Miranda, Castello Matese e Montenero, che come le rossoblù lottano per risalire la graduatoria. Settimana di sosta per il torneo femminile di Serie C, il prossimo week-end spazio alla finale di Coppa Italia tra Cus Molise e Arcadia Termoli. Il Campionato riprenderà il 9 febbraio. Sul cammino della formazione del capoluogo c’è la vice capolista Arcadia Termoli, basso molisane con il favore del campo.

MIRANDA – CHAMINADE (1-4) 2-7

MIRANDA: Santillo, Moscatiello F., Farro, Veneziale, Borrelli, Franceschelli, Napolitano,

Mancini. Allenatore: Viscovo

CHAMINADE: Vitulli, Mastropaolo, Ziccardi M., Tamburro, Franza, Murena, D’Amico,

Perrone, Ziccardi J., Giuliani, Zappone, Biundo, Allenatore: Marsella

RETI: Franceschelli e Farro (Mi), tripletta Giuliani, doppietta Ziccardi J., D’Amico e Biundo (CCB).