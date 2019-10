Futsal A2: il Cln Cus Molise a Manfredonia per allungare la serie positiva

Il tecnico Sanginario: «Rispetto i pugliesi, ma la mia squadra non muore mai». Respinto il ricorso del Bisceglie: resta il 4-2 per i campobassani

CAMPOBASSO. Continuare ad allungare la striscia di risultati positivi dopo il pari in rimonta contro il forte Real Rogit di una settimana fa. È questo l’obiettivo del Circolo La Nebbia Cus Molise di scena sul campo del Manfredonia (calcio di inizio domani, 26 ottobre, alle 16) per una gara da non sottovalutare assolutamente. I pugliesi, infatti, sono in cerca di riscatto dopo il ko di misura rimediato sul campo del Cataforio. Collettivo di esperienza con elementi di caratura, la Sim Manfredonia venderà sicuramente carissima la pelle. Il Cln Cus Molise, dal canto suo, vuole continuare a mettere fieno in cascina in prospettiva salvezza.

Il tecnico Sanginario dovrà rinunciare ancora all’infortunato Marro e per il resto potrà contare su tutti gli altri elementi della rosa. Queste, alla vigilia, le sue impressioni: «Sappiamo che è una partita difficile ma credo che in questo girone, almeno per noi, non ci siano sfide facili. Il morale è quello giusto dopo un bel pareggio maturato al cospetto di una grande squadra come il Real Rogit. Cercheremo di portar via dei punti anche da un campo difficile come quello di Manfredonia. Dobbiamo quindi restare sul pezzo e concentrati per portare via dei punti che serviranno per raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo. Più che altro mi preoccupa la forza del Manfredonia che ha, come giustamente sottolineato, giocatori di grande esperienza per la categoria. Al loro fianco ci sono anche degli italiani validissimi che rendono l’organico pugliese completo e competitivo. Poi si sa – ha concluso il tecnico – le gare sono fatte anche e soprattutto di episodi, dobbiamo essere bravi a girarli a nostro favore».

Intanto, è stato respinto il ricorso della Futsal Bisceglie ed omologato il risultato sul campo con il 2-4 in favore del Cus Molise. In precedenza, non era stato omologato per il ricorso presentato dalla società pugliese che aveva ritenuto irregolare la posizione del portiere De Lucia. «Sapevamo di aver completato le pratiche di tesseramento di De Lucia in maniera conforme ai regolamenti nazionali e internazionali – spiega il direttore generale Griguoli – nutrivamo piena fiducia nell’esito del reclamo tanto è vero che abbiamo continuato a schierare il nostro portiere anche nelle gare successive. A questo punto, e a maggior ragione, siamo più che fiduciosi in vista della discussione dell’altro reclamo, quello presentato dal Sammichele che sarà discusso il prossimo lunedì dal Giudice Sportivo».