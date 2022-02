Fusione nucleare per un futuro sostenibile e sicuro

di Michelangelo Spaventato

La fusione utilizza un combustibile praticamente infinito, inoltre non emette CO2, non ha scorie radioattive di lunga durata e il processo non può sfuggire al controllo umano.

La fusione nucleare è la reazione che avviene nel Sole e nelle altre stelle e che produce enorme quantità di energia. Due isotopi dell’idrogeno, deuterio e trizio, arrivano ad altissime temperature e fondendosi generano un atomo di elio, un neutrone ed energia. Nei reattori questa energia riscalda l’acqua e il vapore può generare elettricità attraverso delle turbine.

Nel 2004 alcuni scienziati russi riuscirono a produrre una reazione di fusione nucleare tra protoni e atomi di boro senza emissione di neutroni e particelle radioattive ma l’energia richiesta era maggiore di quella prodotta.

Come procede la sperimentazione?

I reattori nucleari a fusione sono ancora in fase di progettazione e i primi impianti saranno operativi intorno al 2050.

Il 9 febbraio di quest’anno l’impianto Jet in Inghilterra ha prodotto 59 megajoules in 5 secondi, circa 11 megawatt, consumando 0.1 milligrammi di idrogeno.

Questo esperimento anticipa il compito del reattore ITER, in cui il plasma è confinato in un campo magnetico da una macchina denominata tokamak in cui un gas ad altissima temperatura e a bassa pressione rimane coeso e lontano dalle pareti interne.

ITER produrrà 500 megawatt in circa dieci minuti, ma il reattore non è progettato per convertire la potenza termica prodotta in elettricità o per essere utilizzato a fini commerciali. La costruzione della centrale è in corso nel Sud della Francia, ad opera di un consorzio internazionale. Alcune aziende italiane si sono aggiudicate circa il 60% dei contratti industriali per la costruzione di ITER.

In un’analisi statistica svolta da me, su 113 persone del Liceo Scientifico Statale “A. Romita” solo l’8.8% non ha mai sentito parlare della fusione nucleare e il 69% degli studenti è favorevole all’utilizzo di questo tipo di energia. Solo 20 persone ritengono che la fusione nucleare sia l’energia del futuro, 52 hanno fiducia nell’energia solare, 9 nell’energia idroelettrica e il restante in altre forme energetiche.

Un solo chilogrammo di carburante da fusione equivale a ottomila cinquecento tonnellate di benzina.

Puntiamo sulla fusione per un futuro ecosostenibile che non richieda più l’utilizzo di combustibili fossili.