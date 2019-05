Fusione Fca-Renault, Palombella: «Bene pariteticità»

REDAZIONE TERMOLI

«Il fatto che FCA abbia presentato una offerta di fusione paritaria a Renault è una notizia molto positiva per tutta l’industria italiana e per l’intero Paese, poiché smentisce ipotesi di disimpegno o addirittura di vendita del gruppo italoamericano. Notiamo anche che nel comunicato rilasciato da FCA si sottolinea che i benefici dell’operazione non giungeranno da chiusure di stabilimenti, bensì da nuovi e più cospicui investimenti su piattaforme globali». Lo dichiara Rocco Palobella, Segretario generale della Uilm. «Speriamo che questa operazione possa far nascere un grande gruppo capace di competere al meglio sul mercato globale, in questa fase di radicali trasformazioni del settore automotive. Come sindacato vigileremo e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per favorire il consolidamento dei siti produttivi italiani, chiedendo ai vertici di FCA di mantenere gli impegni assunti sulla piena salvaguardia occupazionale nel nostro Paese».