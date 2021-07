Fusco Perrella, il ricordo del presidente Micone

Il Presidente Salvatore Micone, dopo aver invitato il Consiglio regionale ad osservare un minuto di silenzio in ricordo dell’ex Presidente dell’Assemblea legislativa e già Assessore Angela Fusco Perrella, ha così voluto ricordarne la figura:

“Un impegno continuo ed assiduo per i temi del sociale e della cultura, al quale ha affiancato la passione per la politica e la voglia di essere sempre e comunque tra e con la gente. La professoressa Angela Fusco Perrella ha mostrato, in ciascuno dei tanti e variegati incarichi pubblici e privati che ha ricoperto nella sua lunga vita lavorativa e istituzionale, sensibilità e comprensione per gli interlocutori, attenzione rispetto per i ruoli, voglia di capire, confrontarsi e misurarsi con le altrui posizioni politiche, determinazione a seguire i principi e i valori che hanno caratterizzato il suo