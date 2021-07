Fusco Perrella, il cordoglio del presidente della Provincia Roberti

La scomparsa di Angela Fusco Perrella addolora l’intero mondo politico. È stata tra le protagoniste attive della vita politica regionale, lungimirante nelle scelte per il proprio territorio. Ha vissuto intensamente la sua esperienza in Giunta e Consiglio regionale, lasciando una traccia indelebile del proprio percorso, caratterizzato dalla grande passione e dall’entusiasmo del mettersi a servizio della propria regione.

Ha ricoperto i ruoli più importanti delle istituzioni regionali: consigliere regionale, assessore regionale e Presidente del Consiglio regionale, ruoli svolti sempre con grande rispetto per tutte le parti politiche.

Una predilezione per il sociale, dopo aver terminato l’esperienza nelle istituzioni regionali, stava portando avanti una meritoria attività in favore delle famiglie, dei cittadini in difficoltà e delle persone con disabilità.

Alla famiglia il cordoglio dell’amministrazione provinciale di Campobasso.