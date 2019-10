Furto reperti bellici, assolto l’ex sindaco Bucci

REDAZIONE

Il tribunale di Cassino con sentenza: “Perché il fatto non costituisce reato”, ha assolto l’ex sindaco di conca casale Bucci e l’imprenditore di Sant’Elia Fiumerapido Nicola Lanni dal reato di tentato furto aggravato di reperti bellici nel territorio di Terelle. I due nel gennaio 2019 vennero arrestati poiché ritenuti intenti a prelevare in proprietà privata reperti della II guerra mondiale. Il collegio difensivo composto per Bucci dall’avvocato Francesco Giannini e per Lanni Nicola dall’avvocato Coriolano Cuozzo all’esito della richiesta di giudizio abbreviato hanno dimostrato l’innocenza dei propri assistiti.