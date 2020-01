Furto notturno nella piscina provinciale di Venafro

REDAZIONE

E’ un bel dire “il pericolo è passato. Il ladri non sono più una minaccia per Venafro dove non c’è bisogno di ronde notturne”. Purtroppo è vero l’esatto contrario. Ne sanno qualcosa quelli della Swing Academy Ssdrl, società venafrana che gestisce la piscina provinciale di via S. Ormisda della citta’ dell’ovest del Molise nella quale nottetempo sono penetrati i ladri forzando porte all’interno e portando via l’intera cassaforte con all’interno denaro contante e documenti. Ovviamente i soliti ignoti si sono subito dopo dileguati restando sconosciuti. Su tale ennesima azione dei malviventi stanno adesso indagando i Carabinieri della Compagnia dell’Arma di Venafro cui si sono rivolti i titolari della Swin Academy sperando nel recupero della refurtiva e che vengano smascherati e fermati i responsabili.

Tonino Atella