Furto nell’agenzia assicurativa di Carlo Veneziale

REDAZIONE

Ennesimo furto registrato in città. Nel pomeriggio di sabato è stata presa di mira l’agenzia assicurativa dell’ex assessore regionale Carlo Veneziale, in una palazzina di via Libero Testa. I ladri, dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno portato via un portatile, un tablet, uno smartphone, cento euro in contanti, due ventiquattro ore e alcuni oggetti in argento. I malviventi hanno avuto il tempo anche di trafugare una macchinetta del caffè. Danni ingenti anche alle due porte forzate, una in legno e l’altra in vetro. Disagi anche per quel che concerne il reperimento dei documenti salvati sui pc portati via dai ladri. Sul caso indagano le forze dell’ordine

Continuano, dunque, i furti in provincia di Isernia. Un importante aiuto alle autorità competenti potrebbe arrivare dal sistema di videosorveglianza che nei prossimi mesi sarà installato in città. Le scorse settimane il sindaco d’Apollonio ha annunciato che i lavori stanno volgendo al termine. Subito dopo gli occhi del grande fratello saranno attivate in città.