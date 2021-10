Furto nella scuola di via Maratona: rubati computer e lavagne interattive

Hanno approfittato del weekend, momento di chiusura della scuola, e si sono intrufolati all’interno per compiere razzie. Il furto è stato compiuto nella scuola elementare di via Maratona a Termoli. I malviventi hanno portato via le lavagne interattive (Lim) e i computer che venivano utilizzati dai bambini. All’apertura della scuola, questa mattina, 11 ottobre l’amara scoperta. Non è la prima volta che le scuole di Termoli vengono prese di mira dai malviventi. Si tratta dell’ennesimo caso di furto sul quale indagheranno le forze dell’ordine. Non sono mancati i disagi questa mattina per alunni e genitori che hanno dovuto attendere all’esterno e sotto la pioggia la fine dei rilievi e delle impronte ad opera dei Carabinieri.