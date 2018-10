Furto nella notte a Santa Maria del Molise

SANTA MARIA DEL MOLISE

I ladri avranno dovuto usare una gru e diversi Tir per portare via dal deposito intercomunale di Santa Maria del Molise ben otto contenitori per la differenziata. Si tratta di enormi container dal peso di quasi una tonnellata l’uno. Un furto di quelli che non s’erano mai visti in Molise. Parecchie decine di migliaia di euro il danno, ma quello che sorprende è l’assoluta tranquillità con cui hanno messo a segno il colpo. Un maxi colpo nella zona del campo sportivo di Santa Maria del Molise, capofila dei comuni e depositario dei container fino alla loro consegna agli altri paesi. I ladri hanno agito di notte, ma devono aver fatto un chiasso infernale, usando una gru e almeno otto Tir per portare via altrettanti container. Roba mai accaduta in Molise. Il sindaco di Santa Maria, Costantino Knianiski, si è dichiarato sgomento per il danno arrecato all’intero consorzio di comuni.