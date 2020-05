Furto nella notte a Colli, svaligiato il tabacchino del paese: 20mila euro il bottino

Ventimila euro di bottino, tra contanti, sigarette e Gratta e vinci. Questo l’ammontare presuntivo del colpo messo a segno questa notte al tabacchino di Colli al Volturno. Sarebbe stata vista in paese, durante la notte, un’auto scura con tre persone a bordo. Una sarebbe rimasta in auto a fare il palo. Le altre due hanno scardinato la porta e hanno svuotato il piccolo negozio. Sconcerto e paura per quanto accaduto, neanche la quarantena del Covid 19 ha fermato i ladri. Indagano i Carabinieri di Colli al Volturno ma si pensa a una banda arrivata da fuori.