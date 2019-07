Furto nella Farmacia a Portocannone, bottino da 6mila euro

REDAZIONE TERMOLI

Furto nella farmacia di via Garibaldi a Portocannone nella notte appena trascorsa. Erano all’incirca le 23 quando alcuni malviventi si sarebbero introdotti all’interno della Farmacia facendo razzia. Un bottino all’incirca di 6mila euro e diversi prodotti per la cosmesi portati via. Secondo le prime ricostruzioni i malviventi sarebbero fuggiti a bordo di un’Audi nera. Intervenuti sul posto i Carabinieri di Termoli e di Campomarino.