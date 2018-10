Furto nel deposito Anas, rubati oltre 2mila euro di attrezzi

Nella notte di sabato si è consumato un furto ai danni del deposito dell’Anas di Macchia D’Isernia. Ad accorgersene è stato un dipendente in servizio, che durante la notte chiamato per un’emergenza e una volta giunto alle porte del deposito, notava che la porta principale era stata forzata. Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo della Radio Mobile sul posto, accertavano che alcuni ignoti avevano asportato materiale dal deposito, quantificato in alcuni attrezzi come decespugliatore, trapano elettrico e una motosega. Il valore del furto ammonterebbe a circa 2000 euro e non sono coperti di assicurazione. Indagano i Carabinieri di Venafro. Rex