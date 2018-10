Furto nei magazzini dell’Ittierre: sottratti vestiti nuziali, scarpe e guanti bianchi

REDAZIONE ISERNIA

Ai giorni d’oggi sposarsi è diventata un’impresa. I costi per la cerimonia sono lievitati in modo esponenziale. L’abito bianco costa caro e poi ci sono gli invitati, davanti a loro nessuno vuole sfigurare. Il sogno di tutte le spose è indossare un abito griffato da qualche stilista famoso. No problem, basta dire il fatidico sì con addosso un vestito bianco rubato. A patto, però, che i carabinieri non rintraccino la merce trafugata prima di salire sull’altare. In questo caso le nozze potrebbero essere rovinate dall’arrivo, a sirene spiegate, di una gazzella dell’Arma.

È quanto potrebbe accadere agli ignoti malfattori che, nei giorni scorsi, hanno portato via abiti da cerimonia e diversi accessori dall’interno di un magazzino della Ittierre, azienda tessile di Pettoranello di Molise, ormai chiusa.

I ladri hanno agito indisturbati approfittando del fatto che la società non è più attiva. Il personale addetto alla sorveglianza è ridotto ai minimi termini. Impossibile controllare l’interno stabile. Così per i malviventi è stato un gioco da ragazzi entrare di soppiatto nell’edificio e mettere in atto il loro piano. Sono stati sottratti vari abiti da cerimonia da uomo, un abito da sposa da donna scarpe e persino dei guanti bianchi da sposa. Chissà se almeno hanno avuto il tempo di scegliere il vestito che meglio si addiceva alle loro esigenze.

L’episodio è stato scoperto dal responsabile che ha chiesto l’intervento dei Carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della Stazione Carabinieri di Carpinone, che hanno avviato le indagini del caso e stanno esaminando le immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza presenti davanti allo stabilimento. È probabile che la merce rubata possa essere ricettata. Occhio, dunque, a chi vi affidate per coronare il vostro sogno d’amore. Se non sceglierete bene il giorno più bello si trasformerà in un incubo.