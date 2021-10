Furto in un supermercato, denunciata 33enne

Carabinieri in azione a Montenero di Bisaccia

A conclusione di immediate indagini, avviate su segnalazione di personale addetto alla vigilanza di un noto supermercato di Montenero di Bisaccia, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria una 33enne, residente in provincia di Chieti e già titolare di precedenti di polizia, poiché resasi responsabile del reato di furto. I militari dell’Arma, prontamente intervenuti sul luogo dell’evento a seguito di una segnalazione telefonica pervenuta alla locale Centrale Operativa, avevano appurato che poco prima una donna indossante una mascherina chirurgica, introdottasi in orario di apertura all’interno di un supermercato, si era indebitamente appropriata di alcuni generi alimentari e di diversi oggetti dagli scaffali espositivi, prima di allontanarsi a piedi per le vie limitrofe. I tempestivi accertamenti e le attente ricerche consentivano agli operanti di rintracciare poco dopo la 33enne rinvenendo addosso alla stessa quanto sottratto in precedenza. La refurtiva, del valore complessivo di 113,00 euro, veniva pertanto recuperata e restituita al direttore dell’esercizio commerciale mentre la donna, appurate le sue chiare responsabilità in merito all’accaduto, veniva deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB) poiché ritenuta responsabile del reato di furto, previsto e punito dall’articolo 624 del Codice Penale.