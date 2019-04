Furto in un negozio di scarpe, ladri ripuliscono il registratore di cassa

VENAFRO

Amara sorpresa per il titolare di un negozio di scarpe situato in viale Vittorio Emanuele, in prossimità della stazione, che al ritorno dalla pausa pranzo ha trovato il registratore di cassa completamente vuoto. I ladri, infatti, approfittando della sua assenza sono entrati nel locale e hanno rubato l’intero incasso della giornata. Circa 400 euro il bottino. L’uomo una volta giunto presso la sua attività si è accorto che qualcosa non andava trovando la porta aperta e con evidenti segni di effrazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Venafro che hanno dato il via alle indagini.