Spaccano le vetrate di un bar, entrano e portano via il registratore di cassa e alcune bottiglie di alcolici. É successo nella notte tra martedì e mercoledì a Torino in Piazza Palazzo di Città a Torino. I carabinieri del nucleo radiomobile di Torino li hanno catturati e arrestati poco dopo il furto. Uno dei due malviventi, un 34enne discoccupato, vive in provincia di Campobasso. L’altro, anche lui disoccupato, è un 31enne senza fissa dimora. I ladri, entrambi torinesi e con precedenti, hanno agito intorno alle 3 circa e dopo aver sottratto il bottino si sono dati alla fuga nelle vie del Quadrilatero Romano.

Dopo l’allarme al centralino, i carabinieri del nucleo radiomobile si sono messi subito sulle loro tracce e li hanno individuati in zona e con loro avevano ancora il bottino. I due sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in concorso, in attesa della direttissima. Le bottiglie e la cassa del ristorante, invece, sono stati riconsegnati al proprietario del bar.

Furto in centro a Torino, arrestato un 34enne residente in Molise

FOTO DI REPUBBLICA.IT