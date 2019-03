Furto in casa di un disabile, la Polizia sulle tracce dei ladri

REDAZIONE

ISERNIA

Furto in casa di un disabile nel centro storico di Isernia. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 7 marzo, quando i malviventi hanno atteso che l’uomo uscisse dal suo appartamento. Dopo aver forzato la serratura si sono introdotti all’interno dell’abitazione mettendo a soqquadro tutte le stanze in cerca di denaro contante e preziosi. I malviventi, subito dopo, hanno puntato l’attenzione su un televisore. Dopo aver messo a segno il colpo sono fuggiti via facendo perdere le loro tracce. Tornato a casa l’uomo non ha potuto far altro che constatare quanto accaduto e allertare la Polizia. Gli agenti della Questura di Isernia dopo aver effettuato i rilievi di rito hanno dato il via alle indagini. Nelle prossime ore potrebbero essere analizzati anche i filmati di alcune telecamere per risalire ai responsabili. L’episodio ha destato molto scalpore tra i residenti.