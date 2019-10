Furto e resistenza a pubblico ufficiale, 32enne finisce ai domiciliari

Dovrà scontare la pena di 7 mesi e 10 giorni disposta dalla Corte di Appello di Campobasso

Dovrà scontare la pena di 7 mesi e 10 giorni di reclusione un 32enne di Santa Croce di Magliano che questa mattina è stato tratto in arresto dai carabinieri. A suo carico, infatti, c’è una sentenza della Corte d’Appello di Campobasso che è divenuta esecutiva. I carabinieri hanno quindi dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso. L’uomo era stato condannato a 7 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di furto e tentata resistenza a pubblico ufficiale commessi a marzo del 2012 e a maggio del 2013 e ora dovrà scontare la propria condanna. Il 32enne dopo le formalità di rito è stato posto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dalla Corte di Appello. Gli atti assunti sono stati inviati all’autorità giudiziaria per gli adempimenti del caso.