Furto di gasolio, il processo a carico dell’imputato si dovrà rifare

Si dovrà rifare il processo a carico di un uomo di San Giovanni in Galdo che il 20 aprile del 2017 fu condannato dal Tribunale di Vasto a un anno di reclusione in quanto ritenuto colpevole del reato di furto di gasolio risalente all’aprile del 2014 ai danni della ditta di autolinee presso cui lavorava. Alla revisione del processo è stato possibile arrivare grazie all’avvocato Silvio Tolesino, legale di fiducia dell’imputato che, all’epoca del processo di primo grado, sollevò un’eccezione ai sensi dell’articolo 604 del codice di procedura penale in quanto il giudice negò la richiesta dei termini a difesa formulata per studiare meglio il caso. Il diniego fu, appunto, oggetto di impugnativa in sede di Corte d’Appello a L’Aquila da parte dell’avvocato Tolesino e, recentemenente, i giudici di secondo grado hanno disposto che gli atti vengano ritrasmessi al Tribunale di Vasto per un nuovo giudizio. A questo punto è possibile che, in attesa dell’istruzione di un altro processo, possa intervenire la prescrizione del reato.