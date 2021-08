Furto di Ferragosto a Colli al Volturno, svaligiata la casa di Filoteo Di Sandro

Un’auto dall’ingente valore, oltre che denaro, gioielli e oggetti di valore, sono stati portati via nella notte dalla villa di Filoteo Di Sandro, medico e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. Nella serata di ieri dei ladri si sono introdotti dal retro nella sua casa, a Colli a Volturno, approfittando del fatto che non ci fosse nessuno, e hanno fatto man bassa, provocando anche ingenti danni. Non si conosce ancora l’entità della refurtiva, ma tra i beni rubati c’è anche l’auto del coordinatore di FI. I ladri hanno anche scassinato la cassaforte del medico. Sono in corso indagini per tentare di risalire ai responsabili.