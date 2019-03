Furto dell’oro della Madonna di Vallisbona, al via il processo

ISERNIA

Ha preso il via, presso il Tribunale di Isernia, il processo per il furto dell’oro presso la chiesa della Madonna di Vallisbona, nell’agro di Roccasicura. Stamane prima udienza dibattimentale di un processo che vede imputati tre giovani campani, residenti a Succivo. Si tratta di Gennaro Carbisiero di 24 anni, Alfonso Carbisiero di 22 anni e Mario Donadio di 23 anni. Era il settembre del 2016, quando i fedeli accorsi al santuario di Vallisbona per l’annuale festa della Madonna, scoprirono che l’oro e i gioielli con cui era addobbata la statua della Vergine non c’erano più. I tre imputati, non presenti in aula per il processo condotto dal giudice Martina Guenzi, non hanno scelto il rito abbreviato. Tra i testimoni dell’accusa anche l’ex parroco don Agostino Lauriola, già condannato lo scorso mese di dicembre a due anni per favoreggiamento personale e appropriazione indebita.

Nel corso della prima udienza, inoltre, il Comune di Roccasicura ha chiesto di costituirsi parte civile. Sarà assistitito dall’avvocato Fabio Milano che è anche il sindaco del paese. Dopo la richiesta dell’ente comunale l’udienza è stata aggiornata al prossimo maggio.