Era destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura di Larino per un furto con scasso avvenuto in concorso con altre 3 persone non identificate il 4 luglio del 2018 a Petacciato, ai danni di uno sportello bancomat, G.M. 54 anni originario di Andria. A carico dell’uomo la procura di Trani, aveva emesso anche un fermo in relazione alla tentata rapina ai danni dell’Unicredit di Ruvo di Puglia, avvenuta il 6 ottobre 2018. In quella circostanza, il 54enne, insieme ad alcuni complici, aveva anche sparato contro una guardia giurata.