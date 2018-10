Furto all’istituto Sant’Antonio di Padova, residenza per anziani

Furto ai danni dell’Istituto Sant’Antonio di Padova. I malviventi sono entrati in azione nel tardo pomeriggio di martedì, approfittando del buio e della nebbia. Sono entrati da una finestra in cerca di soldi. Da quanto è merso sembrerebbe che il bottino ci sia stato, anche se esiguo e si aggirerebbe intorno alle 2mila euro. Comunque, la dinamica come l’entità del malloppo, è al vaglio degli inquirenti. Gli uomini della locale stazione dei Carabinieri, non appena allertati sono intervenuti ma i malviventi già erano scappati via. Le indagini, come detto, sono tutt’ora in corso e sono state estese anche fuori il territorio comunale. Una notizia che ha destato non poco clamore, considerando che si tratta di una residenza per anziani, con numerosi ospiti non solo del posto. Questo spiacevole evento segue i tentativi di furto ad anziani, avvenuti qualche settimana fa, e i furti messi a segno nella zona industriale, dove sono stati sottratti attrezzature e materiali non di poco valore.