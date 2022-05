Furto alla farmacia del Cardarelli, danno di circa 100mila euro: emergono nuovi dettagli

Portati via anticorpi monoclonali, mentre i vaccini non sono stati toccati ma è stata interrotta la catena del freddo

Si definiscono i dettagli ed emergono nuovi particolari sul furto effettuato questa mattina, lunedì 2 maggio, presso la farmacia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Nel pomeriggio di oggi c’è stato un sopralluogo del direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano che ha fatto il punto della situazione ed è stato aggiornato dalle forze dell’ordine in merito all’accaduto. Intanto è stato confermato che i malviventi sono entrati da una finestra che era murata ed era provvista di grata. Pertanto i ladri hanno divelto la grata e sfondato il muro. Una volta dentro sono scattati gli allarmi ed è partita la videosorveglianza. I vigilantes hanno allertato le forze dell’ordine che sono giunte prontamente sul posto, tanto che i malviventi sono scappati ed hanno lasciato parte della refurtiva all’interno della farmacia. Sono stati portati via principalmente anticorpi monoclonali e altri farmaci di valore, mentre i vaccini non sono stati toccati, ma sono stati aperti i frigoriferi che li conservano ad una temperatura di -75 gradi. Pertanto quando è intervento il personale della farmacia, dopo circa trenta minuti, è stato necessario completare lo scongelamento e conservarli nei frigoriferi normali. Ora dovranno essere smaltiti entro fine maggio per evitare di buttarli.

Infine, da una prima e approssimativa stima dei danni effettuata, il danno ammonterebbe a circa 100mila euro.